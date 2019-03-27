Мої перші вибори: чому я закликаю всіх голосувати

Це їхні перші вибори президента України - і вони про це жартують, сумніваються та бояться.
ВВС News Україна запитала трьох молодих людей, що вони думають про вибори президента 2019.
Макс зі Львова пояснює, чому він закликає всіх голосувати. У наступних інтерв'ю герої розкажуть, чому так важко вибрати кандидата і чому один голос не вплине на результат.
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Над відео працювали Вікторія Жуган і Олександр Попенко.
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