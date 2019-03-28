Мої перші вибори: чому я не знаю, кого обрати

Це їхні перші вибори президента України - і вони про це жартують, сумніваються та бояться.

ВВС News Україна запитала трьох молодих людей, що вони думають про вибори президента-2019.

Оксана пояснює, чому із 39-ти кандидатів так і не змогла вибрати того, кому хоче віддати свій голос.

Над відео працювали Вікторія Жуган і Олександр Попенко.

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