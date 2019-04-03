"Їли б таке щодня" - діти реагують на меню шефа Клопотенка

Каша в'язка і тефтелі м'ясні - на думку шеф-кухаря Євгена Клопотенка шкільні їдальні в Україні повинні попрощатися з такими стравами.

Тому він розробив нову збірку - у ній 110 рецептів.

Цю збірку вже затвердила Держслужба України з питань безпечності харчових продуктів.

Тепер Євген Клопотенко хоче впроваджувати її по школах у всій Україні.

А поки що BBC News Україна перевірила, як на деякі страви зі збірки реагують учні однієї з київських шкіл.

Матеріал Романа Лебедя і Ганни Чорноус.

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