Геннадій Труханов - один із найвідоміших українських мерів. У 2015 році його переобрали абсолютною більшістю голосів. Одеський очільник наголошує на своєму високому рейтингу підтримки й нині.

Проте пан Труханов отримав підозри від САП у двох кримінальних провадженнях: щодо розтрати державного майна й недостовірних даних в е-декларації.

Одеський голова і далі виконує свої функції. Суд залишив його на посаді.

Він також є фігурантом журналістських розслідувань, зокрема й програми BBC "Панорама". В ньому йдеться про українців, які могли відмивати кошти через купівлю розкішної нерухомості в Лондоні. Сам же мер Одеси ці звинувачення відкидає.

У той день, коли ми зустрілися з мером, він планував іти на концерт Михайла Жванецького. Той уперше приїхав до Одеси після скандалу з орденом від Путіна. Але міський голова знайшов час і для BBC.

В інтерв'ю ВВС News Україна він коментує корупційні скандали в Одесі, конфлікт із громадськими активістами, забудову зелених зон і свої зв'язки з Володимиром Галантерником.

Про конфлікт з активістами

BBC News Україна: Існує список активістів, на яких нападали по всій Україні. Чи не найбільше цих нападів було саме в Одесі. Чому це відбувається? У вас, як мера, є відповідь на це?

Г.Т.: Я не підтримую жодного застосування фізичної сили щодо будь-кого, навіть якщо людина на це заслуговує.

Я вважаю себе сильною людиною. Така людина ніколи не образить слабшого, має можливість зрозуміти й діяти по закону.

Що стосується тих, на кого нападали, то я б радив цим активістам бути коректними й жити по закону. Вам не цікаво, коли пробили голову поліцейському, ви не запитали, як генералу розбили голову.

Копирайт изображения Unian Image caption Мітинг проти забудови Міського саду, на якому начальник ГУ поліції Одещини Дмитро Головін отримав травму голови, 18 листопада 2017 року

Як можна, щоб людина, яка вбила іншу, називалася активістом? Нам не страшно від безкарності, що буде далі?

Хай навіть це була самооборона.

У травні 2018 року на екс-очільника одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка напали двоє людей. Це був третій напад на цього активіста.Захищаючись, він смертельно поранив одного з нападників.

Активіст "Автомайдану" мене ображав публічно непристойними словами. Я до нього відчуваю лише жалість. Я не пам'ятаю, як його звати.

Всім цікаво сьогодні захищати активістів. Це модно.

Копирайт изображения Аліна Радченко Image caption Аліна Радченко, активістка "Народного руху" в Одесі, після нападу на неї, 11 вересня 2017 року

Про офшори, Галантерника й реконструкцію

BBC News Україна: У вас є нерухомість в Лондоні?

Г.Т.: Немає і ніколи не було, як і в будь-якій іншій країні.

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BBC News Україна: А частки в офшорних компаніях?

Г.Т.: Немає і не було. Мається на увазі період, коли я став чиновником і до мене можуть бути питання. А як я виживав і чим займався в інший період - це тема для іншої розмови.

BBC News Україна: Ви співпрацюєте з бізнесменом Володимиром Галантерником? (Одеські експерти пов'язують мера з цим бізнесменом. - Ред.).

Г.Т.: Що значить "співпрацюєте"?

BBC News Україна: У вас є із ним контакти зараз?

Г.Т.: У мене є контакти з усіма, хто має якісь об'єкти в Одесі. Галантерник - не виняток, як і всі інші. Не більше й не менше.

BBC News Україна: City Group є однією з найвпливовіших бізнесових груп у місті...

Г.Т.: Чому ви так вирішили? Чому вона впливовіша за Kadorr Group? Тільки тих не можна називати.

Щоб навести лад, мер міста має спілкуватися з усіма. Якщо у "Привоза" є власник, з ним теж потрібно зустрітися й вирішити, як ми наведемо порядок (За повідомленнями ЗМІ, "Привоз" контролює Володимир Галантерник. - Ред.).

Нам потрібно узгодити наші дії, щоб, коли ми перекриємо рух трамваю по певній вулиці, власник підприємства навів лад у себе. Для цього наші служби зверталися до нього. Ми плануємо приводити до ладу вулиці Преображенську, Пантелеймонівську та Новощіпний ряд. Це все поруч із "Привозом".

Мене ніхто не питає, як я співпрацюю, приміром, з компанією "Гефест" (будівельна компанія, власником якої є одеський бізнесмен грецького походження Пантелеймон Бумбурас. - Ред.).

Ми побудували прекрасний Грецький парк і залучили до міста понад 2 млн доларів. Там активісти, яких ви не називали, але ми всі знаємо, ламали паркан, стріляли, вбивали цвяхи в дерева. Ми терпіли. Там побудований ліфт. Мами з візками й люди з інвалідністю можуть туди потрапити.

BBC News Україна: НАБУ розслідує реконструкцію доріг в Одесі, бо її ціну могли завищити. Існує така фірма "Ростдорстрой". Вона в Одесі отримує замовлення після неконкурентних закупівель. Це монополіст? Чому її пов'язують з вами?

Г.Т.: Якщо це монополіст, то існує Антимонопольний комітет. Вони мають поставити їм питання. Які питання до мера? Люди беруть участь у тендерах і виграють, проводять якісний ремонт. Чому ви не запитуєте, що ця компанія є основним підрядником, приміром, у Києві?

BBC News Україна: Так, це публічні дані. Ми знаємо, що ця компанія виграє тендери і в інших містах.

Г.Т.: Розквіт цієї компанії припав на час, коли мером був Едуард Гурвіц, мій політичний опонент (мер Одеси в 1994-1998 та в 2005-2010 роках. - Ред.).

Це настільки смішно виглядає для мене. Не знають, що придумати. То громадянство в мене російське ...

BBC News Україна: Так було у вас громадянство Росії чи ні?

Г.Т.: У мене його ніколи не було. НАБУ отримало офіційну відповідь, що паспорти, якими розмахували Гурвіц, Саакашвілі, а потім і НАБУ підхопило - це все підробки. Вони ніколи не були документом, що дає право на російське громадянство.

Image caption Депутат Мустафа Найєм та голова одеського осередку "Народного руху" Михайло Кузаконь вимагають розслідувати діяльність Труханова і його зв'язки з Галантерником

Про вибори та армію

BBC News Україна: На виборах ви підтримуєте Петра Порошенка. Чому? (BBC News Україна записала розмову з одеським мером напередодні першого туру голосування. За даними ЦВК, чинний президент фінішував в Одесі лише третім, поступившись Володимиру Зеленському та Юрію Бойку. - Ред.)

Г.Т.: Ми говоримо в робочий час. Не знаю, чи маю право зараз говорити, кого підтримую. Я скажу відверто, що реформи щодо децентралізації влади стали можливими в Україні тільки після обрання президентом Петра Олексійовича. Він виконав свої передвиборчі обіцянки, про які розповів одеситам на зустрічі в Оперному театрі в 2014 році.

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У 2014-му бюджет розвитку Одеси був 300 млн грн, а в 2017-му - 2,5 млрд грн.

Люди довіряють справам. А вони можливі завдяки тому, що в нас з'явились гроші.

Ми, приміром, відроджуємо громадський транспорт - комфортний, чистий. Ми повернули дітям 15 дитячих садочків. Ми з вами сидимо в центрі інтегрованих адміністративних послуг. Ми звернули увагу на людей з інвалідністю. Їх ніхто не помічав донедавна. "Візочник" не міг прийти в старий центр адмінпослуг. Там не було пандусів.

Копирайт изображения Unian Image caption Геннадій Труханов підтримує президента Петра Порошенка.

BBC News Україна: Українці обирають президента. Потім обиратимуть парламент. Чи правда, що з-поміж політичних партій ви підтримуєте "За життя" Вадима Рабіновича?

Г.Т.: Ще не визначився, кого підтримувати. Рішення підтримувати Юрія Бойка та його об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" я не ухвалював. У мене давні гарні стосунки з Вадимом Рабіновичем. Це достатньо яскравий політик. Його поважають в Одесі. Він говорить правильні й справедливі речі.

Можливо, мої симпатії до нього збережуться. Можливо, ні.

BBC News Україна: З цією політичною силою об'єднався Віктор Медведчук. У вас є з ним контакти?

Г.Т.: Ні. Я його знаю, колись, можливо, були знайомі, але ніяких контактів у нас немає. На щастя чи на жаль, не знаю.

BBC News Україна: Гасло кампанії Порошенка "Армія, мова, віра". Якщо розглянути його в реаліях Одеси, російськомовного міста, де домінує УПЦ (МП), не складно помітити, що це гасло тут неактуальне. Що тоді у вас спільного з президентом?

Г.Т.: Вішають ярлики: хтось проросійський, хтось орієнтований ще на когось. Я ходжу до храму не з політичних мотивів. Я молюсь, прошу здоров'я собі, своїй родині, рідним й близьким. Робив це і робитиму. Щодо того, хто на кого орієнтується, якщо є щодо цього питання, то є спеціально навчені органи. Я не спілкуюсь зі священнослужителями за межами їхньої компетенції.

Щодо армії, то та, якою вона була в 2014-му, і та, якою є зараз, - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.

BBC News Україна: Ситуація з військовим аеродромом "Одеса-Шкільний" не загрожує інтересам армії? Військові заявляли про рейдерське захоплення частини його території забудовником для торговельного центру.

Г.Т.: Це не загрожує нашій армії, а лише їй допомагає.

Щодо суперечки навколо паркану на "Шкільному", то це питання до господарюючих суб'єктів і ЗСУ, які між собою не домовилися, де має стояти цей паркан.

У 2017-му міська влада дозволила ТОВ "Югтранс-Термінал" встановити огорожу поблизу аеропорту на період будівельних робіт із зведення супермаркету.

Не всі військові частини впорядкували свою документацію. Вони спираються на документи радянських часів. Їм потрібно оформити свої земельні ділянки відповідно до закону.

Комусь із достатньо багатих бізнесменів захотілося побудувати в цьому районі свої будинки. Але не вдалося це зробити. Тепер усе, що там відбувається, вони вважають протиправним.

BBC News Україна: А хто хотів там будувати житлові будинки?

Г.Т.: Я говорив з міністром оборони неодноразово. Ми оформили на себе 90 га землі якраз для того, щоб цю землю ніхто не вкрав.

В Одесі забудовують величезні території, зокрема зводять сотні тисяч квадратних метрів житлових приміщень, але офіцери там нічого не отримують. Я казав міністру оборони, що ми допоможемо з оформленням земельних ділянок, але нам потрібні списки, хто отримає житло. А не просто вигнати будинки на продаж, як це було раніше.

BBC News Україна: То якою буде доля земельних ділянок на військовому аеродромі?

Г.Т.: Військові мають оформити земельні ділянки, навести лад у документацїі. Ніхто не посягає на власність ЗСУ. Людям, які виконують будівельні роботи, потрібно було забезпечити технічний проїзд до свого об'єкту. Потім хтось напідпитку, а це встановлено, оголосив тривогу й закрив повітряний простір. У цьому мають розбиратися інші органи.

Голові Одеси вручили підозру в розтраті державного майна в лютому 2018-го, нині справу розглядає суд.

BBC News Україна: Торговельний центр там зведуть?

Г.Т.: Я не знаю про торговельний центр на території військової частини. Такого не може бути.

Про завод "Краян"

BBC News Україна: Купівля вами заводу "Краян" - одна з найбільш резонансних справ НАБУ проти вас. Як так трапилося, що міська влада Одеси купила його без ремонту в 17 разів дорожче, ніж перед тим - фірма-посередник?

Г.Т.: У цьому головна помилка всіх, хто влаштував цю політичну справу. Там законом і не пахне. Це закінчиться повним виправдальним вироком і вибаченням переді мною.

Image caption Так будівля колишнього заводу важкого кранобудування "Краян" виглядає нині

Некоректно так говорити - "в 17 разів". Ми купили завод за 490 доларів за квадратний метр. Це абсолютно адекватна ціна для Одеси.

Ця будівля мала бути географічним центром, мати великий простір для парковки. Вона повинна була мати великі площі на першому поверсі.

На будівництво такої будівлі пішло б п'ять років за умови стабільного фінансування. Це оцінка наших спеціалістів. Разом з ремонтом ми заплатили 1 100 доларів за метр. Рівно за рік після купівлі ми організували тут перші фронт-офіси.

Я казав на досудовому розслідуванні, що треба змінити акцент. Не ми купили дорого (за 185 млн грн. - Ред.). Чому вони, посередник, купили так дешево - за 11 млн? Не може в Одесі метр коштувати 20 доларів. Це предмет для розслідування.

BBC News Україна: Чому ви не купили напряму в ліквідатора збанкрутілого заводу, а придбали у посередника?

Г.Т.: Не може місто брати участь в аукціонах, де виставлені підприємства-банкроти. Ми не можемо брати на себе ці ризики. Це може робити приватна компанія. Але нам ніхто й не говорив про них.

Коли готується якийсь злочин, то це не так робиться. Дайте відповідь - навіщо було поспішати?

Копирайт изображения Pyotr Sivkov/GettyImages Image caption Поліція затримує учасників сутичок під Солом'янським судом, де Труханову обирали міру запобіжного заходу, Київ, 15 лютого 2018 року

BBC News Україна: А хто поспішав?

Г.Т.: Нам на очах усієї України кажуть, що ми поспішали, бо хотіли прокрутити аферу. Їм так здається. Їм потрібно в іншому жанрі працювати - детективи писати, а не розслідування проводити.

У нас, справді, була гостра потреба в нових приміщеннях відтоді, як у 2014-му нам передали повноваження на місця.

Я би хотів, щоб детективи НАБУ подивилися в очі одеситам, як я це роблю щодня.

Наші центри адміністративних послуг та соціальної допомоги щомісяця обслуговували не більше 3 000 мешканців міста. Звідси ширилося хабарництво.

Сьогодні ми обслуговуємо щомісяця 20 000 одеситів. Раніше у нас плинність кадрів сягала 40%. Сьогодні - 3-4%.

BBC News Україна: І все ж, незрозумілий такий великий розрив ціни, за яку в ліквідатора купив посередник, і ціни, за яку в нього купило завод місто.

Г.Т.: Немає ніякого розриву. Поставте ці питання тим, хто продавав і купив за таку низьку ціну. На цьому розриві в ціні, може, хтось і заробив. Але, повірте, не мер міста і не наші служби.

Ми не дивилися на розриви в ціні, на яких ви акцентуєте. Хтось це робить, розповідає вам таке.

BBC News Україна: Це інформація з провадження НАБУ.

Г.Т.: Ви побачите, чим воно закінчиться. Мені абсолютно все одно, який суд буде це розглядати: корупційний, антикорупційний або ж загальний. Я утрирую, звісно.

BBC News Україна: У людей, знайомих із реаліями судів, виникає питання щодо темпів розгляду справи "Краяна" в Малиновському суді Одеси. Вони незвично швидкі. І припускають, що за рахунок цього справа не потрапить до Антикорупційного суду. Її встигнуть розглянути навіть в апеляційній інстанції до його запуску. Ви якось впливаєте на суд?

Г.Т.: Якби я чи мої адвокати не приходили на судові засідання, що б ви мене запитали? Можна я здогадаюсь з першого разу: чому ви не в суді та затягуєте процес?

Якщо суд швидко розглядає справу, то це погано. А для мене - добре. Якби був обвинувальний вирок, то всі б сказали, що Малиновський суд - просто супер.

Сьогодні справа валиться. І законно. Слідчі дії нічого не виявили. Немає факту змови чи моєї участі в якихось протиправних діях. Процедура була дотримана.

Про забудову зелених зон і житло для сиріт

BBC News Україна: Ми записували інтерв'ю зі священиком УПЦ (МП). Він організовує обіди для бідних і розповів, що в останні роки спостерігає зубожіння тих, хто й до того жив небагато. А з іншого боку, ми бачимо, як розбудовується Одеса: елітні багатоповерхівки, незліченні житлові новобудови. Для чого й кого це будується?

Г.Т.: Знаєте, у мене в самого є таке питання.

BBC News Україна: Міська влада виділяє земельні ділянки, тобто задіяна в цьому процесі.

Г.Т.: З цим питанням треба обережно. У нас є громадські діячі, які в усьому розбираються. Вони себе називають активістами. Вони кажуть, що місто виділяє багато ділянок. Це не так. Чимало з них виділяє не місто. Це - вторинний ринок.

Часто ці квартири скуповуються і там облаштовують міні-готелі. Скуповують за один раз п'ять-шість квартир. Це дуже популярно в Одесі. Це викликає в нас труднощі з отриманням туристичного збору.

BBC News Україна: Активісти говорять, що зелені зони в Одесі забудовуються не завжди законно.

Г.Т.: Вони вам називали об'єкти?

BBC News Україна: Ділянки на Французькому бульварі.

Г.Т.: На сесії міської ради ми розбиралися по кожному пункту. Ми взяли одне підприємство - Завод шампанських вин. Там нічого не будували. Там під експлуатацію відвели ділянки в межах власного підприємства, а не на бульварі. У переліку було два об'єкти, які не знаходяться на бульварі. Це старі, напівзруйновані будівлі, які вкрали в міста в 2010-му.

З усіх об'єктів лишився один, право на забудову якого було видане дуже давно. Інвестор відселив звідти людей під свій проект, витративши кошти на це. Ні я, ніхто не може порушувати його права. Завтра взагалі ніхто не захоче інвестувати.

В активістів немає жодного питання до компанії Kadorr (Її власником є бізнесмен Аднан Ківан. - Ред.). Вони "трусять" лише інші компанії, які теж хочуть будувати. Вона (компанія Kadorr. - Ред.)почала давно забудовувати зелені зони Одеси. Спочатку вони частково забудували санаторій Горького. Це зелені зони. Потім своїми кам'яними глибами забудували санаторій "Росія", потім - санаторій "Фонтан". Завдяки мені ми зупинили цей безлад.

BBC News Україна: Ви можете назвати, хто є вашим головним опонентом в Одесі, на кого натякаєте?

Г.Т.: Вже сказав. Це власник Kadorr. Я не знаю, як йому вдається отримувати рішення суду про заборону перевірки його підприємств. В санаторії "Нефтяник" він побудував багато тисяч квадратних метрів. Під кам'яними джунглями там опинилося цілюще джерело. Обласна архітектурно-будівельна інспекція заборонила будівництво, а суд зупинив його перевірку.

Я вважаю, те, що відбувається сьогодні, має замовний характер. Не знаю, чому СБУ, поліція про це мовчать, хоча мені в приватних розмовах говорять, що в них є дані щодо фінансування так званих активістів.

Коментар засновника Kadorr Group Аднана Ківана BBC News Україна

Аднан Ківан, український бізнесмен сирійського походження, власник інвестиційно-будівельної компанії Kadorr Group, має й медіаактиви. Це газета KyivPost і одеський 7 канал.

Корупціонером може бути лише людина, що займає чиновницьку посаду та використовує її для збагачення. Я ніколи чиновником не був.

Я - один з активістів. Я можу сам себе фінансувати, годувати? В Одесі є справжні громадські активісти. Деякі мало не віддали життя за свою позицію. Це - совість міста. Бандитське угрупування мало не вбило Олега Михайлика. Нападали на Михайла Кузаконя, Світлану Підпалу, інших. У цих людей немає ніякого бізнесу.

Я був солідарний із ними і п'ять років тому. Якщо у нас не буде верховенства права, у нас не буде правильної держави.

Найстрашніше в нашому місті нині - це бандитський дух.

Деяких активістів я знаю, деяких ніколи не бачив. Я не бачив ніколи Олега Михайлика до того, як на нього напали. Я тоді прилетів з Лондона й сказав, що його вбивають тільки тому, що він - совість міста.

Територію санаторію "Росія" ми купили в 2007 році. Вона була приватизована в 1992 році. На цій території був склад, частково вона стала промисловою зоною. Я купив її у приватної структури, ніколи не купував нічого в держави. Ми все сплатили. На додачу подарували Одесі лікарню швидкої допомоги, яку місто на зло мені зробило комерційною. Побудували там два оздоровчі комплекси, готель.

Санаторій "Фонтан" ми купили у приватної компанії. Я вважаю, що коли території санаторіїв належать місту, то воно має продавати їх на аукціоні прозоро й за найкращу ціну. Зміна цільового призначення земельних ділянок колишніх санаторіїв - це технічний момент. Я не бачу тут гріха ані з точки зору закону, ані моралі.

Щодо "Нефтяника", то там санаторія як такого ніколи не було. Там не було жодного дерева, а натомість стояла велика кількість недобудованих об'єктів. Ми його купили теж у приватних компаній. Ми отримали всі дозволи, сплатили податки. Зараз ми там будуємо сучасну школу й дитсадок.

Про Одеський аеропорт

BBC News Україна: Ви могли б пояснити, чому пішли на мирову угоду з інвесторами Кауфманом і Грановським щодо Одеського міжнародного аеропорту після всіх скандалів із ними? Слідчі НАБУ оцінили збитки, завдані державі цією угодою, в 100 млн грн.

Г.Т.: Ми всі керувалися тим, що Одесі потрібен аеропорт. На сесії міськради ухвалили рішення щодо інвестицій в летовище. У нас з'явився партнер. Після того місто контролювало 25% у ньому. Ми побачили, що відбуваються збої у виконанні інвестиційних зобов'язань, і звернулися до суду, щоб змусити партнера їх виконати.

Ми вимагали розірвати договірні відносини. У нас були також інші вимоги, як-от: виплата дивідендів, виправлення окремих статей договору. Суд першої інстанції задовольнив наш позов, але відмовив у частині розірвання договору.

Копирайт изображения wikipedia.org Image caption У серпні 2018-го в Одеському аеропорту почали зводити нову злітно-посадкову смугу, гроші на це виділив уряд

Після цього рішення ми домоглися, що в договорі з інвесторами наші позовні вимоги були враховані, зокрема там були закріплені конкретні строки здачі аеропорту в експлуатацію. Нам виплатили дивіденди. Крім того, повертали десять об'єктів (ці об'єкти не включають аеровокзал. - Ред.).

Ми опинилися в ситуації, коли, з одного боку, наші вимоги виконали. З іншого, суд заборонив нам розірвати договір з інвесторами, які ці вимоги виконали. Наші юристи розуміли, що справу закриють.

BBC News Україна: Гроші, які інвестори вкладали в аеропорт, вже після підписання мирової угоди, не використовувалися як гарантія для отримання кредитів іншими фірмами?

Г.Т: З матеріалів слідства мені відомо, що вони намагаються довести, нібито мирова угода дала змогу провести інвесторам якусь операцію на певну суму. Це все притягнуто за вуха.

BBC News Україна: В яких провадженнях НАБУ ви ще сьогодні фігуруєте в тій чи іншій ролі?

Г.Т.: Точно не скажу. Мені вручили підозру щодо неправильного декларування. Я так зрозумів, що це буде постійно відбуватися. До цього ставлюся філософськи. Я сказав детективам, що давав і буду давати покази.

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