Невидимий сексизм: чому техніку розробляють під чоловіків?

Перший в історії вихід астронавток у відкритий космос скасували через нестачу скафандрів відповідного для жінок розміру.

Скафандр середнього розміру, який ідеально пасує астронавткам, на космічній станції був лише один. А астронавток двоє.

Тому замість ввійти в історію жіночому дуету, у космос вийшли жінка та чоловік, про скафандр для якого організатори польоту не забули.

Та цей випадок - лише верхівка айсбергу.

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