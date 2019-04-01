Ніч проти 1 квітня в багатьох штабах минула в роздумах про цифри, а саме дані екзит-полів та про те, хто ж пройде до другого туру.

Прихильники Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко очікували, що їхні кандидати візьмуть більше голосів, однак не так сталося, як гадалося.

Натомість, неочікувано високий результат продемонстрував Ігор Смешко.

Про ці та інші сюрпризи першого туру президентських виборів - у нашому відео.

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