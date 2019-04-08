Справжній Василь Голобородько - ким насправді він є?

Кандидат у президенти Володимир Зеленський зіграв в серіалі "Слуга народу" шкільного вчителя Василя Голобородька, що стає президентом.

Справжній Василь Голобородько - це видатний український поет-шістдесятник з Луганська. Письменниця Оксана Забужко пропонувала висунути його на Нобелівську премію з літератури.

Твори Василя Голобородька перекладені майже всіма європейськими мовами.

Через війну він був вимушений переїхати до Ірпіня, де мешкає в будинку творчості в поганих побутових умовах.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.