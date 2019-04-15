Плавучі міста: фантастика чи наше майбутнє?

Міста, побудовані на воді? Зі зміною клімату і підняттям рівня світового океану ця ідея більше не виглядає такою фантастичною.

Тепер в ООН кажуть, що це один із можливих варіантів для людства, частина якого вже зараз змушена жити у тісних міських нетрях.

Щоб розробити концепцію міста на воді, об'єдналися UN-Habitat, яка працює над сталим розвитком міст, приватна компанія Oceanix, Массачусетський технологічний інститут і The Explorers Club - професійне товариство, що сприяє науковим дослідженням по всьому світу.

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