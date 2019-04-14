Стадіон без Зеленського, але з Порошенком: як це було

Тисячі людей пришли до НСК "Олімпійський" у Києві, щоб підтримати президента Петра Порошенка на можливих дебатах з Володимиром Зеленським.

Але лідер голосування у першому турі Зеленський на стадіоні не з'явився.

Зібрання перетворилося на мітинг на підтримку Порошенка.

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