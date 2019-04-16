Вік, освіта, сім'я, статки - чи впливають ці та інші показники на ваш вибір керівника держави?

Вже 21 квітня українці оберуть собі президента на наступні п'ять років.

У другому турі змагаються шоумен Володимир Зеленський, який під час першого туру голосування набрав 30,2%, та чинний президент Петро Порошенко з результатом 15,9%.

Ми зібрали для вас найпоказовіші цифри та факти з життя учасників другого туру президентських виборів.

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