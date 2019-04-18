Вибори-2019: чому я віддаю свій голос за нього?

На виборах у неділю українцям запропонують вирішити, хто ж далі правитиме країною.

За кого ставитимуть галочки? Чим керуватимуться? Чого бажають опонентам?

ВВС News Україна у різних містах країни поцікавилася думкою тих, хто вже визначився із голосуванням.

Над матеріалом працювали Роман Лебедь, Світлана Дорош, Олександр Попенко, Ольга Швед, Анна Гринів, Ігор Одноріг, Ігор Буренко.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.