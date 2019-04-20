Поразка зі смаком кави: як турки завоювали Кам’янецьку фортецю?

Кам'янець-Подільська фортеця - це місце, де пересікалися інтереси держав та цивілізацій.
Скелястий каньйон річки Смотрич захищав петлею поселення на острові. Єдиний під’їзд до нього проходив поруч укріплень, які проектували найкращі фортифікатори різних народів.
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Неприступний Кам’янецький замок зазнав поразки від турків у 1672 році. Відтоді місто протягом 27 років було адміністративним центром Османської імперії - тут відкрилися перші кав’ярні в Україні, пекли турецький хліб.
Донині у Кам’янець-Подільському "воюють". Реконструктори з різних країн з’їжджаються на міжнародні фестивалі, протягом яких відтворюють історичні битви, змагаються у стрільбі з лука, смакують середньовічні страви.
Відео Олексія Бухала.
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