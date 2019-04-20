Поразка зі смаком кави: як турки завоювали Кам’янецьку фортецю?

Кам'янець-Подільська фортеця - це місце, де пересікалися інтереси держав та цивілізацій.

Скелястий каньйон річки Смотрич захищав петлею поселення на острові. Єдиний під’їзд до нього проходив поруч укріплень, які проектували найкращі фортифікатори різних народів.

Неприступний Кам’янецький замок зазнав поразки від турків у 1672 році. Відтоді місто протягом 27 років було адміністративним центром Османської імперії - тут відкрилися перші кав’ярні в Україні, пекли турецький хліб.

Донині у Кам’янець-Подільському "воюють". Реконструктори з різних країн з’їжджаються на міжнародні фестивалі, протягом яких відтворюють історичні битви, змагаються у стрільбі з лука, смакують середньовічні страви.

Відео Олексія Бухала.

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