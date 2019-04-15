Собор Паризької Богоматері охопила пожежа

У столиці Франції загорівся Собор Паризької Богоматері. Вогонь швидко поширився будівлею.

Причина загоряння поки не встановлена. У будівлі вели реставраційні роботи.

Вогонь швидко поширюється всією будівлею, він охопив, зокрема, шпиль собору, який зрештою обвалився. Президент Франції Емманюель Макрон, який ввечері планував виступити з промовою, скасував зустріч.

У своєму Twitter він написав: "Як і всім громадянам, мені боляче дивитися, як горить частинка нас".

Собор Паризької Богоматері був побудований у XII-XIV століттях. Це одна з найпопулярніших серед туристів історичних пам'яток у світі.

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