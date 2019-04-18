Пекін будує ще один величезний аеропорт. Ось як він виглядає
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Аеропорт на 100 млн пасажирів. Ось як він виглядає

  • 18 квітня 2019

Аеропорт Даксін має стати найбільшим авіаційнм терміналом у світі під одним дахом.

Так стверджує влада Китаю, Будівництво запустили у 2016 році і планують відкрити аеропорт у вересні 2019.

Кореспонденти ВВС побували всередині недобудованого летовища.

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