Аеропорт на 100 млн пасажирів. Ось як він виглядає

Аеропорт Даксін має стати найбільшим авіаційнм терміналом у світі під одним дахом.

Так стверджує влада Китаю, Будівництво запустили у 2016 році і планують відкрити аеропорт у вересні 2019.

Кореспонденти ВВС побували всередині недобудованого летовища.

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