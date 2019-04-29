Чи могли б ви сортувати сміття у сім пакетів?

У шведському місті Ескільстуна змогли домогтися того, що половину усіх відходів переробляють.
Це стало можливим завдяки збору сміття в пакети різного кольору.
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До зелених пакетів жителі кладуть харчові відходи, у помаранчеві - пластик, у сині - газети, у коричневі - метал.
Потім усе сміття потрапляє на одну переробну станцію. Там його легко й автоматично сортують завдяки яскравим кольоровим пакетам.
Сміття за такої системи потрібно забирати раз на два тижні, що розвантажує дороги і зменшує викиди.
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