Чи могли б ви сортувати сміття у сім пакетів?

У шведському місті Ескільстуна змогли домогтися того, що половину усіх відходів переробляють.

Це стало можливим завдяки збору сміття в пакети різного кольору.

До зелених пакетів жителі кладуть харчові відходи, у помаранчеві - пластик, у сині - газети, у коричневі - метал.

Потім усе сміття потрапляє на одну переробну станцію. Там його легко й автоматично сортують завдяки яскравим кольоровим пакетам.

Сміття за такої системи потрібно забирати раз на два тижні, що розвантажує дороги і зменшує викиди.

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