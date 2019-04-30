Дивовижна історія Рафала Лемкіна - творця слова "геноцид"

Ми досить часто чуємо термін "геноцид" - у новинах, в підручниках з історії.

Але це слово відносно нове.

Називати масові вбивства за певними ознаками саме так у 1994 запропонував Рафал Лемкін.

Цей єврейський правник польського походження мігрував до США до того, як нацисти вбили багатьох його рідних під час Голокосту.

Але за іронією досліджувати тему геноциду він почав задовго до тих подій.

Що наштовхнуло його на це?

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