Леонід Риндюк мешкає в зоні відчуження у місті Чорнобиль, за 18 км від ЧАЕС. В кінці березня він відсвяткував свій 90-й день народження.
Після аварії його з дружиною евакуювали із зони, але більш ніж 25 років тому вони повернулися до свого будинку, який Леонід збудував біля хати, де народився.
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До чорнобильської катастрофи поруч був людний порт на річці Прип'ять, куди регулярно прибували пасажирські катери та вантажні судна. Леонід Петрович працював там кранівником.
Зараз його компанія - восьмеро котів і пес Тузік. 90-річний чоловік вирощує для себе картоплю та ягоди, а за продуктами зазвичай їздить за межі зони відчуження або ж їх привозять йому племінники.
У зоні відчуження досі мешкає близько 130 так званих "самопоселенців", які попри заборону повернулися до своїх домівок у зоні відчуження.
Більшість з них мешкають у місті Чорнобиль, де зберігається інфраструктура. У місті проведена електрика, вода та газ, є пошта та чотири магазини.
Над відео працювали Ганна Чорноус, Олександр Назаров та Вікторія Жуган.
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