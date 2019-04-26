Леонід Риндюк мешкає в зоні відчуження у місті Чорнобиль, за 18 км від ЧАЕС. В кінці березня він відсвяткував свій 90-й день народження.

Після аварії його з дружиною евакуювали із зони, але більш ніж 25 років тому вони повернулися до свого будинку, який Леонід збудував біля хати, де народився.

До чорнобильської катастрофи поруч був людний порт на річці Прип'ять, куди регулярно прибували пасажирські катери та вантажні судна. Леонід Петрович працював там кранівником.

Зараз його компанія - восьмеро котів і пес Тузік. 90-річний чоловік вирощує для себе картоплю та ягоди, а за продуктами зазвичай їздить за межі зони відчуження або ж їх привозять йому племінники.

У зоні відчуження досі мешкає близько 130 так званих "самопоселенців", які попри заборону повернулися до своїх домівок у зоні відчуження.

Більшість з них мешкають у місті Чорнобиль, де зберігається інфраструктура. У місті проведена електрика, вода та газ, є пошта та чотири магазини.

Над відео працювали Ганна Чорноус, Олександр Назаров та Вікторія Жуган.

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