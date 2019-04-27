“Думаю, тут нарешті не буде ковбаси”: як їхав арт-потяг ГогольТрейн

10 вагонів першого в Європі арт-потяга ГогольТрейн успішно прибули в Маріуполь.

Кольоровий потяг, вільні місця, червоний бар, різноманітність костюмів - усе це атрибути непересічного ГогольТрейна. Він привіз пасажирів на фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest, який вже вдруге поспіль відбувається у Маріуполі.

За три дні, 30 травня, потяг вирушить назад до Києва. Фестиваль проходить з 26 квітня по 1 травня.

Над відео працювали Оксана Піддубна і Роман Лебедь.

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