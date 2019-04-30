Велика Британія призначила нового посла в Україні: хто вона?

Копирайт изображения FCO/gov.uk Image caption Мелінда Сіммонс розпочне свою роботу в Україні влітку цього року

Новим послом Великої Британії в Україні призначено Мелінду Сіммонс, повідомляє міністерство закордонних справ Британії.

Пані Сіммонс змінить на посаді Джудіт Гоф, яка є послом Британії в Україні з 2015 року.

"Пані Мелінда Сіммонс була призначена на посаду Посла Великої Британії в Україні після пані Джудіт Гоф, кавалера Ордена Св. Михайла і Св. Георгія, яка вирушить на інше дипломатичне призначення", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Пані Сіммонс розпочне свою роботу в Україні влітку цього року.

З 2018 року пані Сіммонс проходить підготовку в МЗС для свого нового призначення, як зазначено в її біографії.

Вона написала у Twitter, що вивчає українську мову і з нетерпінням чекає на зустріч з Україною та українцями.

Згідно з її біографією на сайті уряду, пані Сіммонс має близько 15 років досвіду роботи в урядових структурах Великої Британії.

Останні кілька років пані Сіммонс працювала в Національному секретаріаті з безпеки, до цього була заступницею директора департаменту з врегулювання конфліктів у МЗС.

Раніше вона також обіймала керівні посади в міністерстві міжнародного розвитку, йдеться на сайті британського уряду.

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