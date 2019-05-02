П'ять років трагедії в Одесі: що кажуть по різні боки барикад?

2 травня 2014 року в сутичках між прихильниками і противниками Майдану загинули 48 людей.

Більшість жертв виступали проти Майдану.

Найбільше загиблих було в Будинку профспілок, де спалахнула пожежа.

Відтоді порушили десятки кримінальних справ, однак винних досі не покарали.

Люди по обидва боки барикад звинувачують у вбивствах одне одного.

Залишаються питання до дій міліції, яка, за твердженням активістів Майдану, відкрито протистояла їм.

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