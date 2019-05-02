Від холодильника до робота: як Леонардо да Вінчі змінив наше життя?

2 травня 1619 року помер геній, який уособлює добу Відродження, - Леонардо да Вінчі.

Найвідоміша його живописна робота "Джоконда" зберігається у паризькому Луврі та щороку приваблює мільйони туристів.

Однак вплив Леонардо на сучасний світ набагато глибший, ніж просто мистецтво.

Саме він розробив проект гелікоптера, створив робота і холодильник.

І навіть опис ішемічної хвороби серця першим здійснив теж да Вінчі.

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