Від холодильника до робота: як Леонардо да Вінчі змінив наше життя?

2 травня 1619 року помер геній, який уособлює добу Відродження, - Леонардо да Вінчі.
Найвідоміша його живописна робота "Джоконда" зберігається у паризькому Луврі та щороку приваблює мільйони туристів.
Однак вплив Леонардо на сучасний світ набагато глибший, ніж просто мистецтво.
Саме він розробив проект гелікоптера, створив робота і холодильник.
І навіть опис ішемічної хвороби серця першим здійснив теж да Вінчі.
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