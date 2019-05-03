Бом Бом повертається до джунглів. Як врятувати орангутанга-сироту?

Невпинне знищення тропічних лісів у Індонезії призводить до поступового зникнення орангутангів. Місцеві мешканці виловлюють цих тварин, щоб потім утримувати вдома як домашніх тварин. Або продати за кордон.

Журналісти BBC стали свідками того, як після 3 років перебування в клітці орангутанга Бом Бома конфіскували у господарів і почали готувати до життя в умовах дикої природи.

У цьому відео є кадри, які можуть викликати сильні переживання.

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