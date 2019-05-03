Як у Instagram розповісти про Голокост? Проект, знятий у Львові

Бізнесмен з Ізраїлю вирішив знайти новий підхід до історії Голокосту.
За допомогою сторіз в Instagram він опублікував фільм про дівчинку-підлітка Єву Хейман, яка загинула в Освенцимі.
В Ізраїлі зраділи не всі.
"У цієї історії будуть свої наслідки. Шлях від "Сторіз Єви" до селфі біля воріт Освенціма - короткий", - написав музикант Юваль Мендельсон на шпальтах видання Haaretz.
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