Пожежа літака у "Шереметьєво": 41 людина загинула
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Катастрофа у Шереметьєво: кадри з місця

  • 6 травня 2019

Лайнер вилетів із Москви до Мурманська о 18:03 за місцевим часом.

За сім хвилин після зльоту він почав зниження і запросив дозвіл на екстрену посадку.

Приземлення було жорстким - лайнер вдарився та загорівся.

За словами представника авіакомпанії "Аерофлот", евакуація з палаючого літака тривала 55 секунд при нормативі у 90 секунд.

Слідчий комітет Росії підтвердив загибель 41 людини, загалом на борту перебували 78 людей.

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