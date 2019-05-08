Дія гри "Ізотопіум: Чорнобиль" відбувається у постапокаліптичному майбутньому, в якому людству доводиться шукати джерела енергії в Чорнобильській зоні, адже надра Землі вже використали.

Зменшену копію Чорнобильської зони збудували у приміщенні в Броварах. На макеті є і чортове колесо, і ЧАЕС, і покинуті будинки Прип'яті.

Геймери можуть грати в режимі онлайн. Вони керують справжніми машинами-роботами, які їздять маленькими дорогами копії Чорнобильської зони.

Розробка гри коштувала українським програмістам $7 тисяч.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.