Повстанець УПА і червоноармієць зустрілися
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Як повстанець УПА і червоноармієць поговорили про примирення

  • 9 травня 2019

Генасамблея ООН проголосила 8 травня Днем пам'яті та примирення.

Напередодні ВВС News Україна поспілкувалася з учасниками Другої світової війни: Григорій Калініченко воював проти Японії у складі Червоної армії, а Василь Кирилюк був повстанцем УПА на західній Україні.

Ветерани вперше зустрілися і поговорили про війну.

Над матеріалом працювали Олексій Бухало, Микола Штемпель та Вікторія Жуган.

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