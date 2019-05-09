Як повстанець УПА і червоноармієць поговорили про примирення

Генасамблея ООН проголосила 8 травня Днем пам'яті та примирення.
Напередодні ВВС News Україна поспілкувалася з учасниками Другої світової війни: Григорій Калініченко воював проти Японії у складі Червоної армії, а Василь Кирилюк був повстанцем УПА на західній Україні.
Ветерани вперше зустрілися і поговорили про війну.
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Над матеріалом працювали Олексій Бухало, Микола Штемпель та Вікторія Жуган.
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