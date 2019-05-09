Безсмертний полк по-київськи. Як це було?

У Києві декілька сотень учасників акції "Ніхто не забути, ніщо не забуте!" крокували до Меморіалу Вічної Слави з портретами фронтовиків Другої світової.

Це дуже нагадувало акцію, яку в Росії за активної підтримки кремлівської влади проводять під назвою "Безсмертний полк".

Однак заборону символіку в київській колоні помітити було важко. Хоча окремі випадки порушень закону поліція зафіксувала.

Поряд проходила альтернативна акція. Тут учасники використовували портрети з героями кінокоміксів.

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