Чи має сенс пересісти на електрокар просто зараз?

Чи міркували ви коли-небудь про купівлю електричного автомобіля?
Так, електрокари досі мають низку мінусів, як-от: висока вартість, проблеми з утилізацією акумуляторів, брак станців підзарядки.
Утім ці всі недоліки вже стрімко усуваються.
І зовсім скоро повністю електричні автівки зможуть зрівнятися у ціні з машинами, які працюють на бензині та дизелі.
А плюс очевидний: такі машини не продукують викидів у атмосферу.
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