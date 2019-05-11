Чи має сенс пересісти на електрокар просто зараз?

Чи міркували ви коли-небудь про купівлю електричного автомобіля?

Так, електрокари досі мають низку мінусів, як-от: висока вартість, проблеми з утилізацією акумуляторів, брак станців підзарядки.

Утім ці всі недоліки вже стрімко усуваються.

І зовсім скоро повністю електричні автівки зможуть зрівнятися у ціні з машинами, які працюють на бензині та дизелі.

А плюс очевидний: такі машини не продукують викидів у атмосферу.

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