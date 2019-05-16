"Це дім, де мене люблять". Як відкривали Палац культури "Куренівка"

Українська спільнота Burning Man відкрила арт-майданчик - Палац культури "Куренівка".

Кожен охочий може завітати в простір та долучитися до створення мистецтва, проявити креативність, розкрити свій творчий потенціал.

Burning Man - це фестиваль незалежного мистецтва, який щороку відбувається у США, в пустелі Блек-Рок.

"Бьорнери" говорять, що це - не лише фестиваль, а й спосіб життя, філософія зі своїми принципами.

Зокрема це принципи "радикального включенн", "радикального самовираження", "громадянської відповідальністі", принцип "даруй та ділись". Усього їх 10, а українська спільнота додала 11-й - "толерантність".

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