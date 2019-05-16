"100 тисяч тонн дипломатії". Всередині американського авіаносця

Авіаносець флоту США Abraham Lincoln пройшов Суецький канал і взяв курс до Перської затоки. Так США продемонстрували, що Іран та його погрози відновити ядерну програму не залишаться без відповіді.

До цього авіаносець, який супроводжує ціле корабельне угруповання, перебував у Середземному морі. Тоді ж Abraham Lincoln разом зі своїм двійником John C. Stennis провели спільні навчання, які надіслали Росії чіткий сигнал зупинитися.

Недаремно посол США в Росії Джон Хантсман назвав такі кораблі "100 тисячами тонн дипломатії".

Як американський флот може вплинути на Росію, яка 5 років тому анексувала Крим в України і тепер намагається домінувати в Чорному морі?

Адже американські авіаносці, кожен з яких несе на борту десятки бойових літаків, не можуть проходити турецькі протоки.

Відповіді на ці запитання не такі складні, як може здатися спочатку.

Кореспонденти ВВС News Україна прилетіли на авіаносець якраз в розпал навчань.

Дивіться матеріал Альбія Шудрі та Олександра Попенка.

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