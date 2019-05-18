"Як я хотіла зробити бразильську підтяжку сідниць"

Шафі хоче збільшити сідниці.

Заради бажаного об'єму дівчина розмірковує про пластичну операцію.

А саме - бразильську підтяжку сідниць, яку вперше зробив хірург Іво Пітангі.

Її роблять у два етапи. Спершу відкачують жир з небажанох ділянок тіла, а тоді вводять його в сідниці.

Однак одна на 3 000 таких операцій завершуються смертю пацієнтів. Це трапляється, коли лікар зачіпає судину і закачує туди жир, що спричиняє жирову емболію.

То чи готова Шафі піти на такий ризик?

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