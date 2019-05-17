Євробачення-2019: Ізраїль готується до фіналу

У столиці Ізраїлю Тель-Авіві у суботу ввечері проведуть фінал пісенного конкурсу Євробачення.

Це найбільша подія такого напрямку у світі, що збирає мільйони людей перед екранами.

Ізраїльська влада розглядає конкурс як гарну нагоду для промоції країни.

Але палестинські митці закликали до бойкоту події. Вони кажуть, що Євробачення використовують для "вибілювання окупації".

Україна цього року участь у конкурсі не бере через скандал під час відбору.

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