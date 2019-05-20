Інавгурація Зеленського: присяга, селфі та поцілунки

Перед церемонією інавгурації новообраний президент робив селфі з фанатами і цілував лисину колишнього колеги зі студії "Квартал 95" Євгена Кошового.
Усередині парламенту Володимир Зеленський склав присягу, отримав символи глави держави - знак, печатку і булаву.
Зеленський став шостим президентом України.
Ще на початку кампанії політик заявив, що йде у президенти на один п'ятирічний термін.
У другому турі виборів він набрав понад 73% і так встановив рекорд в українській політиці.
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