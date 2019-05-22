"Замість грошей - дякую": як працює безкоштовний магазин

У Чернігові працює магазин, де будь-хто може взяти товари лише за "дякую".
Приміщення надали безкоштовно на одному з місцевих ринків. Речі в магазині здебільшого вживані, проте дехто приносить й нові - їх навіть надсилають посилками з інших регіонів.
Товари найрізноманітніші: взуття, головні убори, техніка, посуд, книжки, іграшки, дитячі візочки, візки для інвалідів. Не рідкість тут і вечірні сукні, шуби й шапки з натурального хутра.
Часто беруть речі в магазині, а потім приносять з дому щось натомість, тож відвідувачі - і ті, хто приносять, і хто забирають.
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