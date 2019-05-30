Балконна війна: чотири історії про київські балкони

"В Україні 30 мільйонів нелегально засклених балконів", - говорить архітектор Олександр Бурлака.

Він зацікавився цим архітектурним феноменом - балконом, і зрозумів, що засклені балкони з'явилися ще в Радянському Союзі. Дерев'яні, пластикові, оздоблені найрізноманітнішим матеріалом, з виносом та врізом, перероблені з вікон.

Архітектор об'їздив українські міста, сфотографував сотні балконів та випустив книгу - Balcony Chic.

На відео ми розповідаємо про чотири київські балкони.

Над відео працювали: Оксана Піддубна та Дмитро Русанов.

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