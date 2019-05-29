"Це неймовірне відчуття". Навіщо менеджери і банкіри стають лицарями
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"Неймовірне відчуття". Навіщо менеджери і банкіри стають лицарями

  • 29 травня 2019

Банкіри, менеджери і дизайнери приїхали на Закарпаття, щоб побути лицарями і постріляти з лука.

Це щорічний фестиваль середньовічної культури "Срібний Татош".

Його учасники розповіли BBC News Україна, навіщо перевдягаються у пишні сукні або металеві обладунки.

Над матеріалом працювали Зоряна Попович, Аркадій Шиншинов і Вікторія Жуган.

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