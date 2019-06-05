Що правда, а що вигадка в серіалі "Чорнобиль"?

Історія Олексія Бреуса, одного з очевидців перших годин аварії на ЧАЕС.

У 1986 році він був старшим інженером управління на четвертому енергоблоці станції і вранці 26 квітня прийшов на зміну.

Олексій бачив і особисто спілкувався з працівниками станції, які згодом стали прототипами для персонажів "Чорнобиля".

Він поділився своїми враженнями від серіалу, а також розповів наскільки достовірно в ньому відтворено обставини тих днів.

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