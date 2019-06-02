Леді щаслива і самотня. Чому за 80 років вона не полюбила електрику?

Маргарет Галлахер з Північної Ірландії майже 80 років прожила у старовинному будиночку без електрики й водопроводу.

Вона ходить за водою до джерела, топить піч торфом, лягає спати одразу, як тільки заходить сонце.

Взимку жінці доводиться самотужки зчищати сніг з хати під солом'яною стріхою.

Жінка народилася у графстві Фермана на території Північної Ірландії. Тут серед зелених краєвидів вона хотіла б залишитися до останніх днів.

Чому Маргарет не сприймає життя з усіма можливими побутовими "зручностями"?

Дивіться в матеріалі кореспондента BBC Північної Ірландії Сіари Колхаун.

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