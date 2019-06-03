Як українські діти створюють роботів

Роботи можуть запускати паперові літачки, а можуть допомогти знайти престижну роботу.

Понад 2000 українських дітей змагалися на олімпіаді з робототехніки у Києві 1-2 травня.

Минулого року українська студентська команда стала найкращою у світі. Після перемоги один з учасників, 23-річний Олексій Ткаченко, отримав посаду в міжнародній компанії.

ВВС News Україна дізнавалася, як українські діти вчаться створювати роботів.

Над матеріалом працювала Вікторія Жуган.

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