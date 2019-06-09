"Головне - перемога над собою". Історія футболіста з інтернату

24-річний Олександр Кожевніков поспішає із заочної сесії в інтернат, щоб поїхати з командою на футбольний чемпіонат.
Seni Cup - це міжнародна футбольна ліга для спортсменів-любителів, які живуть у психоневрологічних інтернатах.
Олександр потрапив до закладу в 15 років із розладами психіки та асоціальною поведінкою. Він розповів ВВС News Україна, як йому допомагає спорт.
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Над матеріалом працювали Вікторія Жуган та Дмитро Русанов.
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