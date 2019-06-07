Серіал "Чорнобиль": спогади реального дайвера

Олексій Ананенко - один із трьох дайверів, які спустилися в радіоактивну воду у тунелях ЧАЕС в травні 1986 року.

У серіалі "Чорнобиль" їх показують добровольцями, а насправді був наказ "ідіть". За цю операцію йому дали два ордени та та написали в газеті "Труд".

У 2017-му Олексія збило авто, і він 36 днів провів у комі. Він не працює. Живе в Києві у квартирі, яку дали після аварії.

Ось його спогади про те, як все було насправді.

Над відео працювали: Оксана Піддубна, В'ячеслав Шрамович, Ганна Чорноус, Дмитро Русанов.

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