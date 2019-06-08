Яніна Соколова: "Робота - це мій порятунок"

Наприкінці травня телеведуча і акторка Яніна Соколова розповіла, що впродовж останніх семи місяців боролася з раком.

На своїх сторінках у соцмережах Яніна розмістила фотографію без волосся, підписавши, що це не монтаж і саме такий вигляд вона має зараз.

Глядачі ж упродовж цих семи місяців бачили Соколову геть іншою: усміхненою і з волоссям в ефірі багатьох її проектів на телебаченні та YouTube.

Як вона знаходила сили для роботи між блоками хіміотерапій, хто її підтримував під час лікування, як змінила її хвороба - на ці запитання Яніна Соколова відповіла в інтерв'ю ВВС.

Повну версію інтерв'ю дивіться тут.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.