"Я танцюю у кабаре з протезом ноги"

Вікторія Модеста з Латвії пережила 15 операцій на нозі, аж врешті наважилася її ампутувати.
Таке рішення жінка ухвалила добровільно у 20 років.
І вже після цього, із різного типу і вигляду протезами, вона підкорює найвідоміше кабаре світу Crazy Horse, що у Парижі.
- "Після травми майже щодня снилася робота". Історія лікарки на візку
- Модель на візку - це реально. Історія Оксани Кононець
- Від Ріо до ПАР: українець проїхав планету на візку
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.