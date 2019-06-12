"Я танцюю у кабаре з протезом ноги"

Вікторія Модеста з Латвії пережила 15 операцій на нозі, аж врешті наважилася її ампутувати.

Таке рішення жінка ухвалила добровільно у 20 років.

І вже після цього, із різного типу і вигляду протезами, вона підкорює найвідоміше кабаре світу Crazy Horse, що у Парижі.

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