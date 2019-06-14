Мій син не дав прийти "рускому міру" - батько бійця зі збитого Іл-76@

14 червня 2015 року в авіакатастрофі літака Іл-76 над Луганськом Сергій Ніконов втратив свого 24-річного сина Павла.

Павло пішов на фронт добровольцем у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. До цього відслужив два роки в армії, почав власну справу - хотів відкрити лісопильню.

Найбільше, про що жалкує батько - що син так і не встиг створити власну сім'ю та подарувати йому і матері онуків.

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