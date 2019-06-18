Незвичайна Трійця: як на Рівненщині водять Куста

На Трійцю відбувся традиційний для села Сварицевичі на Рівненщині дохристиянський обряд - водіння Куста.

Щороку в цьому поліському селі гурти дівчат обирають поміж себе найгарнішу - Кустянку, прикрашають її гілками дерев, одягають вінок.

Потім вони ходять з піснями від хати до хати, а господарі їх пригощають. У селі вважають: чим більше Кустів прийде у гості, тим кращий буде врожай.

Напередодні свої оселі, подвір’я та паркани сварицевичани прикрашають гілками клену, берези, кладуть лепеху.

Цьому поліському обряду - понад тисяча років.

Над відео працювали: Олексій Бухало, Микола Штемпель, Оксана Піддубна.

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