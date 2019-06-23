"Я важила 150 кг" - 63-річна інструкторка з танців

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, ПАР має найбільші проблеми із ожирінням у всій Африці південніше Сахари.
Але 63-річна Кетрін Матебе намагається виправити ситуацію.
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Вона каже, що важила 150 кг і не могла ходити без милиць, поки одного дня не почула пісню по радіо, яка змінила все її життя.
Як їй вдалося досягти результату?
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