"Я важила 150 кг" - 63-річна інструкторка з танців

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, ПАР має найбільші проблеми із ожирінням у всій Африці південніше Сахари.

Але 63-річна Кетрін Матебе намагається виправити ситуацію.

Вона каже, що важила 150 кг і не могла ходити без милиць, поки одного дня не почула пісню по радіо, яка змінила все її життя.

Як їй вдалося досягти результату?

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