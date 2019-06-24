"Я знайшов того, чия кров була на моєму кулеметі" - історія двох бійців з АТО

У бою супротивники спрямовують вогонь насамперед на кулеметників. Вони - перша мішень і перші бойові втрати.
У бою в авдіївській промзоні 12 квітня 2016 року такий вогонь взяв на себе 26-річний Вадим Ушаков з 90 батальйону 81-ї бригади ЗСУ. Він отримав важке поранення.
Вже за годину до його кулемета приступив Євген Чурбанов з 5-ї батальйонної тактичної групи цієї ж бригади. До того вони не були знайомі. У бою вони теж не перетнулися.
Євген Чурбанов вирішив розшукати того, хто стояв за кулеметом до нього. Відтоді допомагає Вадиму повернутися до життя.
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Хлопця підтримує дружина Альона.
Відео Жанни Безп'ятчук, Олександра Попенка, Олександра Шпигунова.
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