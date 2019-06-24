"Я знайшов того, чия кров була на моєму кулеметі" - історія двох бійців з АТО

У бою супротивники спрямовують вогонь насамперед на кулеметників. Вони - перша мішень і перші бойові втрати.

У бою в авдіївській промзоні 12 квітня 2016 року такий вогонь взяв на себе 26-річний Вадим Ушаков з 90 батальйону 81-ї бригади ЗСУ. Він отримав важке поранення.

Вже за годину до його кулемета приступив Євген Чурбанов з 5-ї батальйонної тактичної групи цієї ж бригади. До того вони не були знайомі. У бою вони теж не перетнулися.

Євген Чурбанов вирішив розшукати того, хто стояв за кулеметом до нього. Відтоді допомагає Вадиму повернутися до життя.

Хлопця підтримує дружина Альона.

Відео Жанни Безп'ятчук, Олександра Попенка, Олександра Шпигунова.

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