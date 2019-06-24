Влада Китаю переконана, що може карати "майбутніх злочинців" - людей, які не порушили закон і які не постали перед судом.

Вони потрапляють до закритих "освітніх центрів", де їм промивають мізки. На камеру такі люди говорять, що прийшли сюди добровільно.

Та ті, кому вдалося вийти на свободу, розповідають зовсім інше.

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