Києвом пройшов "Марш рівності". Організатори заявляють про 8000 учасників, поліція нарахувала 3000.

Деякі противники ходи розібрали чотири біотуалети, щоб начинити близько 200 презервативів фекаліями та закидати цим учасників маршу.

Їх затримали і звинувачують у підготовці до хуліганських дій.

За даними МВС, жодних серйозних порушень не зафіксували.

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