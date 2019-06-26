Пиво і конячий гній - що спільного?

Вчені з усього світу зібралися у Німеччині, аби обговорити, як можна заробляти гроші на вуглекислому газі.

Їхня мета - навчитися перетворювати СО2, який перегріває нашу планету, на щось, від чого людство навпаки отримає користь.

І хоча заледве можна винайти технологію, яка б вже зараз розв'язала проблему зміни клімату, вчені наполягають, що поліпшити справи бодай трішки можна.

Оглядач ВВС із питань довкілля Роджер Харрабін дослідив одну цікаву схему, яка вже діє.

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